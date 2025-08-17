17 Ağustos 2025, Pazar

İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 00:39
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde akşam saatlerine doğru ‘Huzur İstanbul’ denetimi gerçekleştirildi. Denetime, Asayiş, Narkotik, Polis Özel Harekat Şube ekipleri ve bekçiler katıldı. Taksim’de araçlar durdurularak, sürücüler ve araçlar ekipler tarafından didik didik arandı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Öte yandan, narkotik köpeği "Hanna" ile de araçları arayan ekipler, yoldan geçen şüpheli gördükleri şahıslara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Denetimlerde olumsuz durum ile karşılaşılmadı. Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği bildirildi.
