03 Temmuz 2024, Çarşamba
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İstanbul’da helikopter destekli ‘huzur İstanbul’ denetimi!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. 20.00'da başlayan denetime Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat Polisleri katıldı. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak tek tek arandı. Araçta bulunan sürücü yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.