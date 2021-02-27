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İstanbul’da hayata tutunmaya çalışan Afrikalılar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 10:46
Güncelleme:27.02.2021 10:52
Afrika’nın birçok farklı ülkesinden gelen Afrikalı göçmenler. Onları İstanbul'un her köşe başında, her sokağında görmek mümkün. Kimi İstanbul'da aylarını, kimi yıllarını geçirdi. A Haber onların hikayelerini ekrana taşıdı.

Onları her sokak başında kemer saat çanta satarken görüyoruz. Daha iyi yaşam için geldiler. İlk adresleri ise İstanbul.

Her bir Afrikalı giyimleri, tavırları farklı olsa da aylarını hatta yıllarını İstanbul'da geçirdikleri için Türkleri örnek aldılar. Ama en büyük sorunlarından biri dil.

Tek amaçları ise çalışıp ülkelerindeki ailelerine para göndermek. Bu topraklar onlar için bir umut.

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