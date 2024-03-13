13 Mart 2024, Çarşamba
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İstanbul’da havaya ateş açan magandalar kamerada: Polis tek tek yakaladı
Beyoğlu ve Kağıthane farklı sokaklarında bazı magandalar havaya rastgele ateş açtı. Bazen sokak ortasında bazen de arabayla seyir halindeyken havaya ateş açan magandalar, korku dolu anlar yaşattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu magandalar yakalanırken, silahlara da el koyuldu.