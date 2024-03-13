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İstanbul’da havaya ateş açan magandalar kamerada: Polis tek tek yakaladı

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Giriş: 13.03.2024 14:13
Beyoğlu ve Kağıthane farklı sokaklarında bazı magandalar havaya rastgele ateş açtı. Bazen sokak ortasında bazen de arabayla seyir halindeyken havaya ateş açan magandalar, korku dolu anlar yaşattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu magandalar yakalanırken, silahlara da el koyuldu.
İstanbul’da havaya ateş açan magandalar kamerada
İstanbul’da havaya ateş açan magandalar kamerada
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