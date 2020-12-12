İstanbul'da havadan trafik denetimi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de 81 il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ise il genelinde karadan ve havadan denetlemelerini aralıksız sürdürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, havadan yapılan denetimlere katıldı ve İstanbul trafiğinde son durumu canlı yayında aktardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da denetlemeler karadan ve havadan sürüyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyumu anbean takip eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı denetimlerine devam ediyor.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, askeri helikopterle yapılan denetimlere katıldı ve İstanbul trafiğindeki son durumu paylaştı.