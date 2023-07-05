İstanbul’da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu! Dışarıya çıkanlar dikkat

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Nemden dolayı hissedilen sıcaklıksa daha fazlasıydı. Uzmanlar bu sıcak havalarda gözlük, şapka kullanımına ve su tüketimine dikkat çekiyor.

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