İstanbul'da hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğum yaptı

Sultanbeyli’de bir vatandaş doğum sancısı çeken eşini hastaneye yetiştiremeyince aracını benzin istasyonuna çekerek çalışanlardan yardım istedi. İstasyon çalışanı bir kadın, sancılar içerisinde kıvranan genç kadının doğumunu gerçekleştirdi. Benzin istasyonunda sağlıkla dünyaya gelen bebeğe, kendisini doğurtan istasyon çalışanının ismi verildi. Yaşanan doğum anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.