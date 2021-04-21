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İstanbul'da hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğum yaptı

İHA
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Giriş: 21.04.2021 10:16
Güncelleme:21.04.2021 10:16
Sultanbeyli’de bir vatandaş doğum sancısı çeken eşini hastaneye yetiştiremeyince aracını benzin istasyonuna çekerek çalışanlardan yardım istedi. İstasyon çalışanı bir kadın, sancılar içerisinde kıvranan genç kadının doğumunu gerçekleştirdi. Benzin istasyonunda sağlıkla dünyaya gelen bebeğe, kendisini doğurtan istasyon çalışanının ismi verildi. Yaşanan doğum anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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