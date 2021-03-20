20 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da hareketli dakikalar! ABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı

İstanbul'da hareketli dakikalar! ABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2021 12:34
Güncelleme:20.03.2021 12:42
Son dakika haberine göre İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Sefaköy'de ABD plakalı otomobille siren çalıp makas atan Irak uyruklu sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Irak uyruklu sürücüye toplam 2 bin 822 lira para cezası kesilirken, şüphelinin araçların arasında makas attığı anlar polis kamerası tarafından görüntülendi.



Trafik Denetleme şube müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri Sefaköy'de seyir halindeyken, araçların arasından siren çalıp makas atarak ilerleyen bir otomobilin peşine düştü. Kısa bir takibin ardından tehlikeli şekilde sürüş yapan sürücü durduruldu.

EDG1787 Amerika Birleşik Devletleri plakalı aracın içinde bulunan Irak uyruklu sürücü Raıed Nazhet P.H. polis ekipleri tarafından durduruldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 46/2G (Makas) maddesi ihlalinden 1339 TL, 56/1C (Yakın Takip) maddesi ihlalinden 144 TL ve 26/2 (Araçta siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak) maddesi ihlalinden 1339 TL olmak üzere, toplamda 2.822 TL idari para cezası kesti.

Ayrıca araçta bulunan siren tertibatı polis ekipleri tarafından söküldü.

İstanbul'u karıştıran ABD plakalı araç!
İstanbul'u karıştıran ABD plakalı araç!
Erkek arkadaşı katletti! İşte son görüntüleri
Erkek arkadaşı katletti! İşte son görüntüleri
Kız arkadaşını öldürdü teslim oldu
Kız arkadaşını öldürdü teslim oldu
Karton fabrikası küle döndü
Karton fabrikası küle döndü
Damat dehşeti: 3 ölü!
Damat dehşeti: 3 ölü!
Wuhan değil İstanbul! Şoke eden görüntüler
Wuhan değil İstanbul! Şoke eden görüntüler
Pitbull cinsi köpeği polise saldıran şahıs tutuklandı | Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Pitbull cinsi köpeği polise saldıran şahıs tutuklandı | Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat
İstanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat
Gelgit beklediler! Çok geçmeden...
Gelgit beklediler! Çok geçmeden...
Bor yüklüydü! Yan yattı
Bor yüklüydü! Yan yattı
İki din aynı avluda buluştu
İki din aynı avluda buluştu
Şehit evladının duygu yüklü mektubu: Canım babam...
Şehit evladının duygu yüklü mektubu: Canım babam...
Daha Fazla Video Göster