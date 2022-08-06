İstanbul’da hareketli anlar! Özel harekat devreye girdi

İstanbul’da uzun süredir madde bağımlısı olduğu öğrenilen Metin İhsan Y. annesi ve kız kardeşini satırla tehdit ederek dehşeti yaşattı. Daha sonra kendisini eve kilitleyen Metin İhsan Y. özel harekat polisinin operasyonuyla yakalanarak emniyete götürüldü.