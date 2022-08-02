02 Ağustos 2022, Salı
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İstanbul’da hareketli anlar! Elinde bıçak sırtında çanta trafiği birbirine kattı
İstanbul'da yoldan geçenlere rast gele salladığı bıçağın sapıyla bir kişiyi yaralayan sırt çantalı şahıs, polisten kaçarken trafiği birbirine kattı. Şüpheli ve polislerin arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs gözaltına alındı.