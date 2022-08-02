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İstanbul’da hareketli anlar! Elinde bıçak sırtında çanta trafiği birbirine kattı

DHA
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Giriş: 02.08.2022 15:30
İstanbul'da yoldan geçenlere rast gele salladığı bıçağın sapıyla bir kişiyi yaralayan sırt çantalı şahıs, polisten kaçarken trafiği birbirine kattı. Şüpheli ve polislerin arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs gözaltına alındı.
Elinde bıçak sırtında çanta trafiği birbirine kattı
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