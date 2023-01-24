İstanbul'da haraç dehşeti! 7 kez bıçaklayıp kafasında şişe kırdılar!

Bahçelievler'de 59 yaşındaki dükkan sahibi Nurettin Aydın, kendisinden haraç almak isteyen 2 kişi tarafından defalarca bıçaklanıp kafasında şişe kırılarak ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Aydın'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.