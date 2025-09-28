28 Eylül 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da hangi barajda ne kadar su kaldı?
İstanbul’da hangi barajda ne kadar su kaldı?

Giriş: 28.09.2025 11:47
İstanbul barajlarında doluluk oranları yüzde 30'un altına indi. Hangi barajda ne kadar su kaldı? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen detayları aktardı.
