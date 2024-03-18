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İstanbul'da ham madde deposunda korkutan yangın! Mahsur kalan işçiler son anda kurtarıldı
Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda yangın çıktı. Yangında depoda mahsur kalan 19 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangına müdahale etmeye çalışan bir işçi hafif şekilde yaralandı.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi'ndeki plastik ham madde deposunda çıktı. İddiaya göre; 3 katlı deponun giriş katında çıkan yangının dumanı bir anda tüm binayı kapladı.
Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken mahsur kalan 19 işçiyi kurtardı. Öte yandan yangını söndürmeye çalışan bir işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevrede esnaflık yapan Şahin Ertüzün, "Burada oturduğum esnada yukarıdan dumanların yükseldiğini gördüm. Komşum olduğu için ofisteki ağabeyi uyardım dumanlar çıkıyor diye. Ağabey sonra içeri girip işçileri uyardı" dedi.