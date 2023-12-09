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İstanbul'da hafta sonu hava nasıl? İstanbul'a kar ne zaman gelecek?

A Haber
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Giriş: 09.12.2023 16:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 36 kente sarı ve tuncu kodlu uyarı verildi. Türkiye’nin büyük bir kesiminde soğuk hava etkisini gösteriyor. İstanbul’da da hava sıcaklıkları düştü, yağış ve fırtına etkili oldu. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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İstanbul’a kar ne zaman gelecek?
İstanbul'a kar ne zaman gelecek?
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