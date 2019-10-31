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31.10.2019
İstanbul'da hafriyat kamyonunun altında kalan sürücü öldü.
Kadıköy'de şantiyeye kum dökmek için gelen kamyon sürücüsü, aracının havasını almak için kamyonun altına girdi. El freni çekili olmayan kamyon hareket etti ve sürücünün üzerinden geçti. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kamyon bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi..
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