İstanbul’da hafriyat kamyonu minibüse çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul’da seyir halindeki hafriyat kamyonu, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Feci kazada, minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü ise gözyaşlarını tutamadı. Polisin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.