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İstanbul’da hafriyat kamyonu minibüse çarptı! Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 07.01.2023 10:58
İstanbul’da seyir halindeki hafriyat kamyonu, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Feci kazada, minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü ise gözyaşlarını tutamadı. Polisin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.
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