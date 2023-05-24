24 Mayıs 2023, Çarşamba
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İstanbul’da hafif ticari araç alev topuna döndü! Sürücü kendini son anda kurtardı
İstanbul’da seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.