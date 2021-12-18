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İstanbul’da güpegündüz oto hırsızlığı: Babası haberlerde gördüğü oğlunu yakalattı

İHA
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Giriş: 18.12.2021 12:41
Kağıthane’de bir genç fiyat sorma bahanesiyle girdiği işyerinin kulübesinden kaşla göz arasında aldığı anahtarla park halindeki otomobili çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken hırsız, babasının kendisini haberlerde görerek ihbar etmesiyle polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anlarında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söyleyen şüpheli, gözaltına alındı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz şahıs, cadde üzerindeki bir işyerinin kulübesinde bulunan araç anahtarını kaşla göz arasında aldı. Şahıs ardından işyerinin karşısında park halinde duran aracı çalarak kayıplara karıştı. Otomobil sahibi İsa A. işyerine gelip anahtarını almak istediğinde yerinde olmadığını gördü.

Kaşla göz arasında hem anahtarı hem de aracı çaldı

Bunun üzerine Açman, işyeri çalışanlarına araç anahtarının yerinde olmadığını söyledi. Çalışanlarından durumdan habersiz olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde aracın anahtarının kimliği belirsiz bir şahıs tarafından alındıktan sonra otomobilin çalındığı ortaya çıktı. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye alarak şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Öte yandan kameralara yansıyan olayda, şüphelinin işyerinde yalnız kaldıktan sonra kulübeye girerek anahtarı aldığı ve aracı çaldığı görülüyor. Şahıs daha sonra aracı çalışır vaziyette bırakarak olay yerinden ayrılıyor.
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