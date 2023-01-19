19 Ocak 2023, Perşembe
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İstanbul’da görev başındaki polise skandal sözler: Yaz cezayı belki sana yıldız takarlar
Kadıköy’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde uygulamaya takılan bir taksi şoförüne emniyet kemeri takmamaktan ceza kesti. Hem hatalı hem de pişkin taksi sürücüsü ise polis memuruna “yaz cezayı belki sana yıldız takarlar” dedi.