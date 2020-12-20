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İstanbul'da görenleri hayrete düşüren sokak! Fotoğraf çektirmeye geliyorlar

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Giriş: 20.12.2020 10:01
Güncelleme:20.12.2020 10:13
İstanbul'un ara sokaklarının bazıları tarihi önemiyle anılırken, bazıları da yapıları ile akıllarda kalıyor. Beşiktaş'ta yer alan bir İstanbul'un en dar sokağı vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Duyanlar fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Bakın İstanbul'un en dar sokağının uzunluğu ne kadar?

İstanbul'un ara sokaklarının bazıları tarihi önemiyle anılırken, bazıları da yapıları ile akıllarda kalıyor. Beşiktaş'ta yer alan bir İstanbul'un en dar sokağı vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Duyanlar fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Bakın İstanbul'un en dar sokağının uzunluğu ne kadar?

İstanbulda görenleri hayrete düşüren sokak! Fotoğraf çektirmeye geliyorlar İSTANBUL'DA GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN SOKAK! FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE GELİYORLAR

Hayrete düşüren sokak
Hayrete düşüren sokak
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