İstanbul'da görenleri hayrete düşüren sokak! Fotoğraf çektirmeye geliyorlar

İstanbul'un ara sokaklarının bazıları tarihi önemiyle anılırken, bazıları da yapıları ile akıllarda kalıyor. Beşiktaş'ta yer alan bir İstanbul'un en dar sokağı vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Duyanlar fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Bakın İstanbul'un en dar sokağının uzunluğu ne kadar?

İstanbul'un ara sokaklarının bazıları tarihi önemiyle anılırken, bazıları da yapıları ile akıllarda kalıyor. Beşiktaş'ta yer alan bir İstanbul'un en dar sokağı vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Duyanlar fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Bakın İstanbul'un en dar sokağının uzunluğu ne kadar?