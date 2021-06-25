25 Haziran 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da göle akan derenin rengi kimyasal atık nedeniyle değişti! Hayvanlar birer birer ölmeye başladı
İstanbul Arnavutköy Şamlar Gölü'ne akan dere bırakılan kimyasal atıklar ile renk değiştirdi. Çevre sakinleri dereye farklı renkte atıklar karıştığını belirterek "Koyunların yanı sıra bir de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz" dedi. Öte yandan dere ve çevresi drone ile görüntülendi. Yerleşim yerinin hemen yakınından geçen derenin etrafında çok sayda bahçe ve bostan olduğu görüldü.