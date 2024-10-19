20 Ekim 2024, Pazar
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İstanbul’da gökkuşağı sürprizi: Kısa süreli yağışın ardından görsel şölen oluştu
İstanbul’da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu. Öte yandan Taksim’de ise gün batımını gören turistler ve vatandaşlar ile cep telefonu kameraları ile manzarayı görüntüledi.