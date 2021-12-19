19 Aralık 2021, Pazar
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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi! Hayran bıraktı...
İstanbul’da yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. İstanbul Boğazı ve Alibeyköy’de oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu.