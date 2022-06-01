01 Haziran 2022, Çarşamba
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İstanbul'da göçmen operasyonu! 285 kişi yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde 285 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenlerin, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği bildirildi.