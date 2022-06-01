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İstanbul'da göçmen operasyonu! 285 kişi yakalandı

İHA
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Giriş: 01.06.2022 10:17
İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde 285 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenlerin, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği bildirildi.
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