İstanbul’da Giresun günleri! İşte yöresel ürünler

Giresun lezzetleri İstanbul'da görücüye çıkıyor. Hem memleketini özleyenler hem de bu lezzetleri deneyimlemek isteyenler soluğu Kağıthane'deki etkinlikte aldı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN