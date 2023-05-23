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İstanbul'da genç kızın feci sonu! Kavgayı izlemek için sehpanın üzerine çıkınca...

İHA
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Giriş: 23.05.2023 11:39
İstanbul’da akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı. Küçükçekmece’de sokak arasında kavga eden grubu izlemek isteyen 16 yaşındaki Irmak B., kavgayı seyrettiği sırada ayağı kayarak camdan düştü. Olay sonucu genç kız hayatını kaybederken ekipler inceleme başlattı.
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