İstanbul’da genç kadının sır ölümü! Cansız bedeni çıplak halde bulundu

Korkunç olay İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Nurcan Gülden’in bir evde çıplak halde cansız bedeni bulundu. Genç kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gülden’in şüpheli ölümüyle ilgili ekipler 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.