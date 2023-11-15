15 Kasım 2023, Çarşamba
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İstanbul’da gelmeyen metrolar ve yürümeyen merdivenler vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul’da geç gelen metro ve istasyonlarda yürümeyen merdivenler vatandaşları adeta çileden çıkardı. Vatandaşlar, metrolarda metrelerce kuyrukların oluştuğunu ve yürüyen merdivenlerin durması nedeniyle işlerine geç kaldıklarını söyledi.