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İstanbul’da gelmeyen metrolar ve yürümeyen merdivenler vatandaşları çileden çıkardı

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Giriş: 15.11.2023 12:23
İstanbul’da geç gelen metro ve istasyonlarda yürümeyen merdivenler vatandaşları adeta çileden çıkardı. Vatandaşlar, metrolarda metrelerce kuyrukların oluştuğunu ve yürüyen merdivenlerin durması nedeniyle işlerine geç kaldıklarını söyledi.
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