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İstanbul’da geçen hafta yaşanan kanlı çatışma sosyeteye uzandı
Ortaköy’de geçtiğimiz hafta yaşanan silahlı çatışma ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı olayda 3 kişi tutuklandı. Savcılık dosyasına göre 11 kişi ise firari konumda. Firari şüpheliler arasında, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Berent Akdemir ile ünlü işletmeci Tarkan Ahmet Atabey de yer aldı.