İstanbul’da geçen hafta yaşanan kanlı çatışma sosyeteye uzandı

Ortaköy’de geçtiğimiz hafta yaşanan silahlı çatışma ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı olayda 3 kişi tutuklandı. Savcılık dosyasına göre 11 kişi ise firari konumda. Firari şüpheliler arasında, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Berent Akdemir ile ünlü işletmeci Tarkan Ahmet Atabey de yer aldı.