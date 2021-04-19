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İstanbul’da geçen hafta yaşanan kanlı çatışma sosyeteye uzandı

DHA
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Giriş: 19.04.2021 11:25
Ortaköy’de geçtiğimiz hafta yaşanan silahlı çatışma ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı olayda 3 kişi tutuklandı. Savcılık dosyasına göre 11 kişi ise firari konumda. Firari şüpheliler arasında, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Berent Akdemir ile ünlü işletmeci Tarkan Ahmet Atabey de yer aldı.
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