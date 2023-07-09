İstanbul'da gece yarısı 'miras' katliamı! Çıkan tartışmada 4 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Miras konusunun konuşulduğu esnada çıkan kavgaya karışan bir kişi tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti,