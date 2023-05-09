09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da gece vakti korkunç saldırı: 14’ü birden telef oldu...

İstanbul'da gece vakti korkunç saldırı: 14’ü birden telef oldu...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2023 10:35
Korkunç olay geçen gece İstanbul’da meydana geldi. Sokak köpekleri gece vakti  kurbanlık sürüsüne saldırdı. Saldırı sonucunda sürüde bulunan 14 koyun telef oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Gece vakti korkunç saldırı!
Gece vakti korkunç saldırı!
İstanbul’da trafikte sopalı yol verme kavgası!
İstanbul'da trafikte sopalı yol verme kavgası!
Kapılarını yeniden açıyor! İşte son hali
Kapılarını yeniden açıyor! İşte son hali
Dünyanın en hızlı kuşu! Böyle bulundu
Dünyanın en hızlı kuşu! Böyle bulundu
Bahar yağmurları geliyor!
Bahar yağmurları geliyor!
Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti!
Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti!
Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı!
Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı!
Kendi aracının altında kalıp can verdi
Kendi aracının altında kalıp can verdi
Tehlikeli yolculuk kamerada
Tehlikeli yolculuk kamerada
Kırıkkale’de işçiler kabusu yaşadı!
Kırıkkale'de işçiler kabusu yaşadı!
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Avını böyle yedi
Avını böyle yedi
Daha Fazla Video Göster