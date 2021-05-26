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İstanbul'da gece saatlerinde şoke eden olay! 4 araçta hasar meydana geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2021 09:06
Güncelleme:26.05.2021 09:14
Şişli'de saat 01.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Piyale Paşa Bulvarı'nda bulunan viyadüğün altında park halindeki 4 otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ve polis ekipleri kundaklamadan şüphelenirken yangında 4 araçta hasar meydana geldi.
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