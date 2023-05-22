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İstanbul’da gece kulübünde dehşet! Alev alev yandılar

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Giriş: 22.05.2023 11:06
Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde İstanbul’da bir gece kulübünde meydana geldi. Eğlence mekanı çalışanları şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı. O sırada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişinin saçı ve başı yandı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı.
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