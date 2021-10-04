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İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İHA
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Giriş: 04.10.2021 12:19
İstanbul’da gece saatlerinde düşen bir göktaşı adeta gökyüzünü aydınlattı. Göktaşının düştüğü anlar kameraya yansıdı. İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde bir parlama meydana geldi. Parlamaya neden olan gökyüzünde düşen bir ışık hüzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. Düşen göktaşı adeta gökyüzünü aydınlattı. Öte yandan, düşen göktaşının İstanbul'un bir çok noktasından görüldüğü sosyal medyada vatandaşlar tarafından dile getirildi.


Göktaşının düşme anını araç kamerası ile kaydeden Sezer Sivri, "Ataşehir'den Dudullu istikametine doğru ilerliyordum İMES E kapısına yaklaştığım sıralarda gökyüzünde bir cisim kaydı. Havada bulut yoktu yıldız kaydı sandım daha sonra arabayı sağa çektim merak ettim ne olduğunu çünkü ilk kez görüyordum. Araç kamerasının kaydından hemen baktım göktaşı kaymış. İlginç bir durum, herkese nasip olmaz." dedi.
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