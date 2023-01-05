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İstanbul’da gasp şüphelilerine esnaf dayağı! O anlar kamerada

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Giriş: 05.01.2023 12:49
İstanbul’da sokaktan geçen biri kadın iki kişiyi durdurarak gasbetmeye çalıştıkları öne sürülen şüphelilerle esnaf arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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