İstanbul’da gasp şüphelilerine esnaf dayağı! O anlar kamerada

İstanbul’da sokaktan geçen biri kadın iki kişiyi durdurarak gasbetmeye çalıştıkları öne sürülen şüphelilerle esnaf arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.