İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle toprak kaydı: 6 kişilik aile ölümden döndü

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Eyüpsultan'daki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. 3 gecekondu boşaltılırken, 6 kişilik ailenin yaşadığı bir gecekondu içeride kimse yokken toprağın kayması sonucu kısmen çöktü. Toprağın kaydığı alan ve evler dron ile görüntülendi.