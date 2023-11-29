29 Kasım 2023, Çarşamba
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İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle toprak kaydı: 6 kişilik aile ölümden döndü
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Eyüpsultan'daki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. 3 gecekondu boşaltılırken, 6 kişilik ailenin yaşadığı bir gecekondu içeride kimse yokken toprağın kayması sonucu kısmen çöktü. Toprağın kaydığı alan ve evler dron ile görüntülendi.