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İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor! Deniz suları taştı...

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Giriş: 29.11.2023 09:18
Yurt genelinde etkili olan fırtına İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İşte o kareler...
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