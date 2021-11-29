29 Kasım 2021, Pazartesi
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İstanbul’da fırtına felaketi! Çatalca’da TIR’lar devrildi
İstanbul'da fırtına korku dolu anlar yaşattı. Fırtınada 2 TIR seyir halindeyken devrildi. O anlar kameralara da yansıdı. Megakentte etkili olan fırtına hayatı felç etti. Birçok sürücü zor anlar yaşadı. Seyir halindeki iki TIR şiddetli rüzgara dayanamayıp devrildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.