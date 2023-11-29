İstanbul’da fırtına can aldı

İstanbul'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Tekneler battı, dereler taştı, köprüler çöktü. Bir kişi fırtınanın devirdiği direğin altında kalarak hayatını kaybetti. Megakentte yaşananları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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