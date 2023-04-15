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İstanbul’da film sahnelerini aratmayan olay: 4 sahte polis iş adamına kabusu yaşattı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 13:05
İstanbul Beyoğlu'nda polis kılığına giren gaspçılar, Lübnanlı iş adamının evine girip ağzına silah dayadılar. Ardından iş adamının evindeki 580 bin lirasını gasp ettiler. Adamı darp da eden gaspçılar, plastik kelepçe takıp silah zoruyla onu araca bindirip kaçırdı. Sahte polisler adamın eşinden talep ettikleri fidyeyi almaya gelince Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.
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