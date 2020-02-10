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10.02.2020

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kaçış kamerada! |Video

İstanbul Ümraniye’de hırsızlar, bankadan yaklaşık 400 bin TL para çeken kişiyi takip etti, ardından fırsatını buldukları anda parayı çalarak otomobille kaçmaya başladı. Hırsızların kaçışına kırmızı ışıkta bekleyen araçlar engel olunca hırsızlar araçtan inip diğer sürücülerle konuşarak araçlarını yolun kenarına çektirdi. Hırsızlar, önlerinin açıldığı yolda hızla kaçarken, güvenlik görevlileri aracın peşinde koştuysa da yetişemedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre birkaç hırsız, bankandan yüklü miktarda para çeken bir kişiyi takibe aldı. Hırsızlar, uygun anı bulduklarında parayı çalmak üzere harekete geçti. Hırsızlar, yaklaşık 400 bin TL parayı çalarak hızla otomobillerine bindi. Hırsızlık mağduru ile güvenlik görevlileri de hırsızların peşine takıldı. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobiller hırsızların kaçışına engel olunca hırsızlar ilginç bir yönteme başvurdu. Otomobilden inen hırsızlar, yolda beleyen araç sürücüleriyle konuşarak araçları acele bir şekilde yolun kenarına çektirdi. Daha sonra otomobile binen hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlileri ile hırsızlık mağduru kişi, aracın peşinden koştuysa da hırsızları yakalayamadı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Kırmızı ışık engeline takılan hırsızların uyguladığı ilginç kaçış yöntemi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç ile kaçan hırsızlar, kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleriyle konuşarak araçlarını yolun kenarına çektiriyor. Yolun açılmasıyla birlikte hırsızlar hızla olay yerinden kaçarken güvenlik görevlileri hırsızları yakalayamıyor.

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