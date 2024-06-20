İstanbul'da film gibi tuzak! Duş alırken aracı çaldılar benzini bitince metrobüsle geldiler

İstanbul'da bir adam eğlence mekanında tanıştığı kızla otele gitti. Bir süre sonra duşa giren adamın cebinden aracının anahtarını alan kadın, aşağıda bekleyen suç ortaklarına camdan attı. Otomobili kaçıran şahıslar adamdan 20 bin TL isterken, aracı çalınan adam polisi arayarak tuzak kurduğu hırsızları yakalattı.