20 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İstanbul'da film gibi tuzak! Duş alırken aracı çaldılar benzini bitince metrobüsle geldiler

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2024 10:03
İstanbul'da bir adam eğlence mekanında tanıştığı kızla otele gitti. Bir süre sonra duşa giren adamın cebinden aracının anahtarını alan kadın, aşağıda bekleyen suç ortaklarına camdan attı. Otomobili kaçıran şahıslar adamdan 20 bin TL isterken, aracı çalınan adam polisi arayarak tuzak kurduğu hırsızları yakalattı.
Zeugma Mozaik Müzesi’ne bayram ilgisi
Zeugma Mozaik Müzesi'ne bayram ilgisi
Meclis’i yoğun mesai bekliyor
Meclis'i yoğun mesai bekliyor
Samsun’da yöresel kahvaltı sofrası
Samsun'da yöresel kahvaltı sofrası
Gaziosmanpaşa’da başıboş pitbull dehşeti!
Gaziosmanpaşa'da başıboş pitbull dehşeti!
Geri dönüşüm deposu alev alev yandı!
Geri dönüşüm deposu alev alev yandı!
İstanbul’da yangın paniği!
İstanbul'da yangın paniği!
HDP’li başkanlar için hesap vakti!
HDP'li başkanlar için hesap vakti!
İstanbul’da film gibi tuzak!
İstanbul'da film gibi tuzak!
Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş
Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş
Kırmızı listeden sarı torbaya!
Kırmızı listeden sarı torbaya!
Fadime’nin protez mutluluğu: Sevinçten 10 tur attım
Fadime’nin protez mutluluğu: Sevinçten 10 tur attım
Timur Cihantimur’un cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
Timur Cihantimur'un cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
Daha Fazla Video Göster