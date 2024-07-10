İstanbul’da film gibi soygun! İngiliz kadından 14 milyonluk vurgun

İstanbul Levent'te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen bir emlakçı, İngiliz kadın tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Peki soygun nasıl gerçekleşti? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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