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İstanbul’da film gibi soygun! İngiliz kadından 14 milyonluk vurgun

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 10.07.2024 11:49
İstanbul Levent'te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen bir emlakçı, İngiliz kadın tarafından 14 milyon lira dolandırıldı.  Peki soygun nasıl gerçekleşti? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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