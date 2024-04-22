İstanbul’da film gibi silahlı çatışma kamerada

Eyüpsultan’da araçla akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Silahla ateş açılan 4 kişi de saldırıya karşılık verince iki grup arasında çatışma çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı çatışmada, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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