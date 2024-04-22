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İstanbul’da film gibi silahlı çatışma kamerada

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.04.2024 13:36
Eyüpsultan’da araçla akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Silahla ateş açılan 4 kişi de saldırıya karşılık verince iki grup arasında çatışma çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı çatışmada, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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