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İstanbul’da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 15:22
Beyoğlu’nda sevgilisini evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca bina sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü iddia eden genç ertesi sabah, binaya kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde silahla yakalanan saldırgan tutuklandı.
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