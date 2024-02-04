04 Şubat 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Kaçırdıkları adamı vurup araçtan attılar
Ankara’dan iki araçla yola çıkan 5 şahıs, 40 bin lira alacakları oldukları adamı Kasımpaşa’daki evinin önünden kaçırdı. Adamdan parayı alamayan şahıslar onu aracın içerisinde silahla vurup yola attı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Bolu’da yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Bacak ve omzundan vurulan adamın ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.