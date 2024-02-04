İstanbul’da film gibi olay kamerada: Kaçırdıkları adamı vurup araçtan attılar

Ankara’dan iki araçla yola çıkan 5 şahıs, 40 bin lira alacakları oldukları adamı Kasımpaşa’daki evinin önünden kaçırdı. Adamdan parayı alamayan şahıslar onu aracın içerisinde silahla vurup yola attı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Bolu’da yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Bacak ve omzundan vurulan adamın ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.