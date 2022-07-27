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İstanbul’da film gibi olay! Ev sahibi hırsızı öyle bir yakaladı ki...

DHA
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Giriş: 27.07.2022 16:36
İstanbul’da eli bıçaklı hırsız girdiği evde pencereden kaçmaya çalışırken ev sahibi tarafından yakalandı. Ev sahibi, pervazda asılı kalan hırsızı 15 dakika boyunca ensesinden tutarak polisin gelmesini bekledi.
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