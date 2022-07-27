27 Temmuz 2022, Çarşamba
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İstanbul’da film gibi olay! Ev sahibi hırsızı öyle bir yakaladı ki...
İstanbul’da eli bıçaklı hırsız girdiği evde pencereden kaçmaya çalışırken ev sahibi tarafından yakalandı. Ev sahibi, pervazda asılı kalan hırsızı 15 dakika boyunca ensesinden tutarak polisin gelmesini bekledi.