İstanbul'da film gibi olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı, görenler şaşkına döndü

Kağıthane'de boru döşemek için hiçbir önlem almadan çatıda tadilat yapan adam, ayağı kayınca metrelerde yükseklikten aşağıya düştü. Düşerken bir ipe tutunarak hayatta kalan adam iki duvar arasında sıkıştı. Havada asılı kalan adamı görenlerin şoke olduğu olay kameralara yansırken, itfaiyenin kurtardığı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.