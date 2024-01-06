06 Ocak 2024, Cumartesi
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İstanbul'da feci ölüm! Yolcu kapıyı açınca olanlar oldu: Kurye minibüs ile taksi arasında kaldı
Şişli'de taksici İsa A., yolcusunu indirmek için sokak başında durdu. Kadın yolcu taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı anda, motokurye Oğuzhan Gezer açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gezer karşı yönden gelen minibüsün tamponuna çarparak yaralandı. 1 hafta hastanede tedavi gören Oğuzhan Gezer, hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.