26 Aralık 2022, Pazartesi
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İstanbul’da feci kaza! Yaşlı kadın TIR’ın altında kalarak can verdi
İstanbul’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir çifte tır çarptı. Tırın altında sürüklenen 70 yaşındaki Kafiye Kaygusuz hayatını kaybetti. Eşi Bekir Kaygusuz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.