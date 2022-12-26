26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da feci kaza! Yaşlı kadın TIR’ın altında kalarak can verdi

İstanbul’da feci kaza! Yaşlı kadın TIR’ın altında kalarak can verdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2022 14:46
İstanbul’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir çifte tır çarptı. Tırın altında sürüklenen 70 yaşındaki Kafiye Kaygusuz hayatını kaybetti. Eşi Bekir Kaygusuz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’da feci kaza!
İstanbul’da feci kaza!
Yılbaşında kar yağacak mı?
Yılbaşında kar yağacak mı?
Patlama anı A Haber’de
Patlama anı A Haber'de
2023’ün yatırım aracı ne olacak?
2023’ün yatırım aracı ne olacak?
Bursa’dan hangi ülkelere uçuş yapılacak?
Bursa’dan hangi ülkelere uçuş yapılacak?
İETT’de yine aynı isyan!
İETT'de yine aynı isyan!
Cadde ortasında dehşet!
Cadde ortasında dehşet!
Kıymet’i öldüren eşin ifadesi ’pes’ dedirtti!
Kıymet'i öldüren eşin ifadesi 'pes' dedirtti!
Kamu görevlisi kılığında hırsızlık!
Kamu görevlisi kılığında hırsızlık!
Müşteri gibi gelip küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar!
Müşteri gibi gelip küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar!
İstanbul’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü
İstanbul’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü
İETT motosiklete çarptı!
İETT motosiklete çarptı!
Daha Fazla Video Göster